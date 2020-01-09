В 2020 году в рамках программы реновации сдадут еще 65 новостроек

В новые квартиры в ближайшие дни по программе реновации переедут более 100 семей в Бабушкинском районе Москвы. Не за горами массовое новоселье и в Басманном районе. За два года, пока действует программа, для переселенцев уже построили 49 высоток. Все квартиры с отделкой комфорт-класса. В этом году в эксплуатацию планируют сдать еще 65 новостроек.

Марина Викторова вместе с дочерью собирают первые коробки с вещами — переселяться в новый дом будут уже на днях. Их двухкомнатная квартира находится на первом этаже старой пятиэтажки. Низкие потолки и очень маленькие комнаты. Втроем с сыном и дочерью тесно. Даже обедать приходится по очереди.

"Очень темно, всегда темно. И еще у нас летом, когда отключают отопление, у нас разбухают двери, перестают закрываться. Сырость, вещи не сохнут совсем", — жалуется Марина Викторова.

Из-за сырости под обоями распространилась плесень. Вся семья страдает от аллергического кашля.

- Поэтому мы очень рады переезду, надеемся, это произойдет очень быстро.

Новая квартира находится на 11-м этаже, и ее площадь почти в два раза больше — было 48 квадратных метров, а стало 78 метров. Преимуществ много: два балкона, хороший вид из окна (не на дорогу, как раньше), раздельный санузел и просторная кухня.

Новый дом на улице Коминтерна находится совсем рядом, идти около 5 минут. Это одна из гарантий программы реновации — переселенцы получают квартиры в пределах района. В общей сложности в новостройку переедут 108 семей.

"Всего в Бабушкинском районе под снос попадает 93 пятиэтажки. Для этих пятиэтажек подобраны восемь стартовых площадок, четыре из которых уже переданы под заселение. Четыре находятся в проектировании, первые из них будут введены в эксплуатацию в 2022 году", — говорит Александр Потехин, начальник Управления реновации Департамента строительства Москвы.

А это Басманный район. Здесь строят дом для переселения по программе реновации. Высотность будет разная — от шести до десяти этажей. У жителей будет своя подземная парковка. Новоселье в этом доме отметят почти 300 семей.

"Вот здесь будет находиться третья секция, вот здесь четвертая, а там пятая секция переменной этажности. Она будет в такой выразительной архитектуре, потому что выходит на Бауманскую улицу. Она получится очень-очень красивой", — обещает Андрей Созонов, заместитель директора компании-подрядчика.

В список стартовых площадок для строительства по программе реновации включили еще 81 адрес. Пять из них — в Северном Измайлове. На 15-й Парковой под реновацию попали больше 30 хрущевок. Их снос планируется в конце 2020 года. А на месте этого дома построят новый — стартовая площадка уже определена. Жителей переселят в современный пятнадцатиэтажный дом, который находится буквально в 50 метрах. Здесь уже завершили монолитные работы и начали отделку фасадов.

После публичных слушаний в декабре 10 стартовых площадок, наоборот, исключили из списка, так как жители высказались против строительства.

"У нас теперь 431 площадка и 6 миллионов 700 тысяч квадратных метров. Что это такое? Это означает гарантированно 30 процентов программы. У нас есть уже политическое решение, по которому мы делаем градостроительную работу, проектную и приступили к стройке. Вот это главный итог нашей работы", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Программа реновации стартовала два года назад. За это время для переселенцев построили 49 домов. В 2020 году в эксплуатацию сдадут еще 65 новостроек.