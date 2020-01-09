"Химкам" грозит распродажа. Футбольному клубу не подтвердили бюджет

Один из ключевых претендентов на переход из Футбольной национальной лиги в высший российский дивизион – подмосковные "Химки", — может расстаться с несколькими ведущими игроками. Как сообщают источники в клубе, команде не подтвердили бюджет для выхода в премьер-лигу.

На сегодняшний день "Химки" занимают в чемпионате ФНЛ третье место, располагаясь с 50 очками сразу вслед за лидирующими волгоградским "Ротором" (52 турнирных балла) и столичным "Торпедо" (51) и опережая на 2 очка ближайших преследователей из "Чертаново".

Однако ранее главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев в интервью намекал, что его коллектив вряд ли сможет добиться повышения в классе, называя главными причинами то, что у конкурентов есть определенный запас сил и то, что судьи, якобы, "работают" против "Химок".

Теперь по сведениям издания Чемпионат.Ru оказалось, что и финансовый аспект второй части текущего сезона команды из подмосковного городка не подтвержден реальными деньгами. Руководство клуба пытается пополнить бюджет, который не был увеличен владельцами и спонсорами под выход в премьер-лигу.

Некоторым игрокам "Химок" было объявлено, что они могут покинуть коллектив, если по ним поступят серьезные предложения. В число тех, кто может покинуть команду, входят полузащитники Артем Полярус, Александр Трошечкин и еще несколько футболистов.