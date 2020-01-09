Удар бейсбольного мяча на матче в США сделал девочку инвалидом

Трагический инцидент, произошедший в прошлом году на матче клуба лиги MLB "Чикаго Кабс", завершился инвалидностью двухлетней девочки, которой в голову попал бейсбольный мяч. Снаряд после удара одного из спортсменов команды Элберта Альморы разогнался до 160 км в час.

Сразу после инцидента ребенка, который находился на трибунах со своей семьей, отправили в госпиталь, где диагностировали перелом черепа. Медики долгое время следили за состоянием девочки и в итоге выявили непоправимый урон головному мозгу. Травма по мнению врачей носит постоянный характер.

"У нее судороги, она принимает лекарства, и последствия травмы будут мучить ее всю жизнь", – цитирует издание The Sun адвоката потерпевшей семьи Ричарда Митхоффа. По мнению медицинских экспертов, повреждение сопоставимо с инсультом и в будущем может повлечь потерю чувствительности и ориентации в пространстве.

Сам Альмора, нанесший удар по мячу, до сих пор буквально ошеломлен случившимся: "Я непрерывно молюсь за эту маленькую девочку. В тот момент на поле я потерял дар речи, мне до сих пор нечего сказать двум своим сыновьям".

После того, как стало известно о последствиях инцидента в руководстве MLB, чиновники обязали все 30 команд-участниц регулярного чемпионата использовать в будущем сезоне защитную сетку по всему периметру стадионов.