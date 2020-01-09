Гроза пиратов. Российский сторожевик обеспечит безопасность в Аденском заливе

Сторожевик Балтийского флота "Ярослав Мудрый" обеспечит безопасный проход российского судна через Аденский залив. В качестве дополнительной защиты от пиратов военные разместят на сопровождаемом корабле группу морских пехотинцев, сообщает агентство ТАСС.

Через несколько дней "Ярослав Мудрый" должен привести гражданское судно в Красное море, где начнет формировать конвой в обратный путь.

Это уже не первая вахта сторожевика. "Ярослав Мудрый" обеспечивал защиту от пиратов в Аденском заливе в 2016 и 2018 годах.

"Ярослав Мудрый" – сторожевик проекта 11540. Полное водоизмещение корабля – свыше 4 тысяч тонн, длина 129 метров, экипаж – 214 человек.

Основное вооружение – противокорабельные ракеты Х-35. Также корабль несет реактивный бомбомет РБ-6000, торпедные аппараты, зенитные системы "Кинжал" и "Кортик", 100-миллиметровую артиллерийскую установку.