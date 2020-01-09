Адвокат ждет Кокорина. Футболист может оказаться в "Фейеноорде"

Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который осенью вышел на свободу после тюремного заключения, может перебраться из северной столицы в Нидерланды. Тренер местного "Фейеноорда" Дик Адвокат заинтересован в услугах игрока-хулигана.

Адвокат, работавший в "Зените" и сборной России, хотел бы арендовать 28-летнего нападающего как минимум до конца сезона-2019-2020. В Роттердаме хотят усилить нападение перед весенней частью чемпионата Нидерландов – команда идет пятой, отставая от лидеров из "Аякса" на 13 очков.

Кокорин выступает за "Зенит" с января 2016 года и там он Адвоката не застал, а вот в национальной сборной России Александр дебютировал именно при голландском наставнике осенью 2011 года.

Ранее клуб из Роттердама предпринял попытку выйти на "Локомотив" с целью аренды 29-летнего Федора Смолова, возможности которого также хорошо известны Адвокату, сообщает "Спорт-экспресс". Однако железнодорожники ответили отказом. Стоит напомнить, что Смолов был арендован "Фейеноордом" в сезоне-2010-2011.