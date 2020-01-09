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9 января 202017:28

"Я карп": мужчина возомнил себя рыбой и залез в аквариум в супермаркете

ВКонтакте/ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде компания устроила себе постновогоднее развлечение. Мужчина забрался в аквариум с живой рыбой, а в этот момент его снимал на камеру товарищ.

О случившемся сообщили в одной из социальных групп "ВКонтакте", посвященной Калининграду. В местном супермаркете мужчина в верхней одежде забрался в аквариум с живыми рыбами. Продавщица обратила на это внимание и спросила у хулигана, зачем он это делает. Мужчина ответил: "Я карп" и добавил, что просто плавает. После этого, как отмечает автор поста, "пловец" выбрался из аквариума и направился в сторону главного входа, оставляя за собой мокрый след.


Пока неизвестно, чем обернется для ребят такой поступок.

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