"Я карп": мужчина возомнил себя рыбой и залез в аквариум в супермаркете

В Калининграде компания устроила себе постновогоднее развлечение. Мужчина забрался в аквариум с живой рыбой, а в этот момент его снимал на камеру товарищ.

О случившемся сообщили в одной из социальных групп "ВКонтакте", посвященной Калининграду. В местном супермаркете мужчина в верхней одежде забрался в аквариум с живыми рыбами. Продавщица обратила на это внимание и спросила у хулигана, зачем он это делает. Мужчина ответил: "Я карп" и добавил, что просто плавает. После этого, как отмечает автор поста, "пловец" выбрался из аквариума и направился в сторону главного входа, оставляя за собой мокрый след.



Пока неизвестно, чем обернется для ребят такой поступок.