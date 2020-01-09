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9 января 202018:02

Президент Абхазии готов ввести в стране чрезвычайное положение

В случае необходимости в Абхазии будет введено чрезвычайное положение. С соответствующим заявлением выступил президент страны Рауль Хаджимба. Такое решение связано с митингом оппозиции.

По словам главы государства, подобное развитие событий уже обговорено на совете безопасности, сообщает РИА Новости.

Между тем, спикер абхазского парламента Валерий Кварчия после совещания с депутатами о ситуации в стране был госпитализирован с сердечным приступом. Когда медики вели 73-летнего спикера к карете скорой помощи, он призывал людей проявить благоразумие и не допустить эскалации конфликта

Сторонники оппозиции, которые проводят акцию протеста в Сухуме, требуют назначить дату внеочередных президентских выборов. Один из организаторов митинга Ахра Авидзба отметил, что они ожидают решения данного вопроса. Лидер оппозиции Алхас Квициния рассказал, что к разрешению кризиса должны подключиться депутаты Народного Собрания. По его словам, если они не примут какого-либо решения, а ситуация выйдет из-под контроля, государство будет окончательно потеряно.

Лидер оппозиции и по совместительству руководитель партии "Амцахара" отметил, что организаторами митинга являются все, кто находится на площади перед зданием администрации президента.

По мнению митингующих, на прошедших выборах Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, потому необходимо новое голосование.

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 января, протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии. Охрана применила силу к митингующим. Участники акции заявили, что не разойдутся, пока не дождутся решения кассационной коллегии Верховного суда насчет признания незаконными результатов выборов главы республики.


В администрации президента, в свою очередь, назвали акции протеста попыткой государственного переворота. Глава республики рассказал "Интерфакс", что продолжает исполнять свои полномочия и не намерен скрываться. По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия, которые помогут локализовать происходящие события.

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