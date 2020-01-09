Фигуры принца Гарри и Меган убрали из музея мадам Тюссо

Восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл убрали из экспозиции королевской семьи музея мадам Тюссо после их решения жить отдельно.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала британская газета Sun.

Скандал разгорелся после того, как 8 января принц Гарри и его жена, американская экс-актриса Меган Маркл, на своей странице в Instagram сообщили, что желают сложить с себя высокие полномочия представителей королевской семьи, желая быть финансово независимыми от Букингемского дворца.

Они подчеркнули, что намерены чаще бывать в Северной Америке, в частности в Канаде и пообещали всячески поддерживать королеву Великобритании Елизавету II, а также сотрудничать с другими аристократическими родственниками.

По информации британских СМИ, решение внука и его супруги крайне разозлило Елизавету II, которую Гарри и Меган не проинформировали официально о своем решении. По словам информированного источника, поступок молодых людей стал для всей британской королевской семьи настоящим "ударом в спину".