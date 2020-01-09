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9 января 202017:45

Норвежка Рейселанд выиграл спринт на этапе Куба мира

EPA

В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы — женской гонке на 7,5 км победу одержала норвежка Марте Рейселанд.

Гонка проходила при сильном тумане. Однако Марте-Ольсбю Рейселанд справилась со стрельбой, не допустив ни одного промаха. Результат 22,04.9 принес ей победу в спринте. На втором месте немка Дениз Херманн, проигравшая победительнице 33,1 секунды. Третий результат у француженки Жюли Симон, уступившая Рейселанд 47,4 секунды.

Российские спортсменки выступили неудачно. Лучший результат у Светланы Мироновой – 19 место. На 29 месте Анастасия Поршнева. 33 место у Ларисы Куклиной. Кристина Резцова заняла 49 место, а Ирина Старых – 69.

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