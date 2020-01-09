Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте

Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы. Камера наблюдения зафиксировала ЧП.

Инцидент произошел в 16:45 по местному времени 9 января. Взрыв был такой силы, что на время в городе стало светло, как днем. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели эвакуируют посетителей близлежащего торгового центра.

После взрыва загорелась установка по переработке дизельного топлива, площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 1000 квадратных метров.