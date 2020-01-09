Жителям Ярославля предлагают подарить зоопарку новогодние елки. Как передает ГТРК "Ярославия", акция стала уже традиционной и проходит в восьмой раз. Принести ель можно прямо ко входу и отдать служителям зоопарка.

Смысл постновогоднего мероприятия в том, чтобы не выбрасывать уже потерявшее свежесть и красоту хвойное дерево на помойку и не захламлять город. Зеленую красавицу можно привезти в городской зоопарк и подарить его обитателям. По словам зоологов, парнокопытные очень нуждаются в витамине С, а как раз его в елях содержится большое количество. Так что хвойные деревья станут прекрасным дополнением к ежедневному рациону питания зверей.

Кстати, хвойные ветки сотрудники зоосада используют не только в качестве корма для животных. Ели послужат прекрасным материалом для подстилок в вольеры, а также пойдут на обустройство живых изгородей.