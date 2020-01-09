Причиной возгорания на НПЗ в Ухте стал технологический взрыв

Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми стал технологический взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожару предшествовало два хлопка технологического характера", – собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Ухты журналистам сообщили, что прозвучавшие хлопки и последовавший за ними пожар несут локальный характер: угрозы для местных жителей нет.

"Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города", – уточнили в администрации.

Инцидент на территории НПЗ произошел в 16:45 по местному времени 9 января. Сначала прогремел взрыв, потом загорелась установка по переработке дизельного топлива. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. К тушению привлечены 78 человек и 18 единиц техники. Также к месту происшествия направлен пожарный поезд.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек. Спасатели начали эвакуировать персонал и посетителей из расположенного неподалеку торгового центра.