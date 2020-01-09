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9 января 202018:24

Руководить российскими судьями будет венгр Кашшаи

EPA

Назначен новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Им стал известный венгерский судья Виктор Кашшаи, завершивший в декабре карьеру арбитра.

Было решено разделить департамент судейства и инспектирования на две структуры. Руководителем департамента инспектирования стал Сергей Фурса. 44-летний Виктор Кашшаи будет руководить департаментом судейства. Он стал вторым иностранцем на этом посту. С 2011 по 2013 годы должность занимал Роберто Розетти.

Виктор Кашшаи судил международные матчи с 2003 по 2019 годы. Он был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр — 2008, финала Лиги чемпионов — 2011, матча открытия чемпионата Европы — 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов.

В 2011 году венгр стал самым молодымсудьей, судившим финал Лиги чемпионов и был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

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