В Словении неизвестные сожгли деревянную статую Дональда Трампа

В Словении неизвестные подожгли деревянную скульптуру, изображающую президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января.

Как сообщает Associated Press, скульптура находилась в городе Моравче. Ее высота составляла почти восемь метров. Деревянный монумент копировал Дональда Трампа — его фирменную прическу, синий костюм, белую рубашку и красный галстук. Правая рука американского президента, сжатая в кулак, была поднята вверх. При срабатывании механизма внутри статуи открывался рот, в котором демонстрировались зубы, похожие на акульи. По словам создателя скульптуры-насмешки, она символизировала два лица политика — одно хорошее, а другое плохое.

Монумент был представлен в августе 2019 года. Он быстро стал туристической достопримечательностью. При этом некоторые местные жители были недовольны его внешним видом, пообещав сжечь скульптуру еще к Хэллоуину.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников.



В июле 2019 года в Словении появилась первая в мире статуя супруги президента США Мелании Трамп. Скульптура вырезана из живого дерева. Она изображает первую леди Америки в голубом платье с поднятой вверх правой рукой.