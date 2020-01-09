Австрийские магазины обяжут отдавать просроченные продукты благотворительным организациям

Власти Австрии планируют обязать супермаркеты и магазины бесплатно отдавать просроченные, но годные к употреблению продукты питания на нужды благотворительных организаций.

Как передает телеканал "Россия 24", данный законопроект наличествует в рабочей программе нового состава правительства Австрии, которое приступило к своим обязанностям 7 января 2020 года.

Австрийский кабмин решил взять на вооружение соответствующий опыт Франции, где данная мера действует с 2016 года. Предполагается, что контролировать распределение продуктов будет национальный координационный центр.