"Рубин" намерен пригласить бывшего нападающего "Манчестер Сити"

Казанский "Рубин" собирается заключить контракт с бывшим нападающим "Манчестер Сити" Вильфредом Бони. В настоящее время 31-летний футболист не связан контрактом ни с одним клубом.

Об интересе к своей персоне со стороны российского клуба Бони сообщил сам. Как информирует Чемпионат.com во время интервью у ивуарийца зазвонил телефон. Вильфред сказал, что звонили из казанского "Рубина".

Бони известен по выступлениям за чешскую "Спарту", голландский "Витесс", английские "Манчестер Сити", "Сток Сити" и валлийский "Суонси". На счету нападающего 57 матчей за сборную Кот д'Ивуар, в которых он забил 17 мячей. Несколько лет назад интерес к африканцу проявлял ЦСКА и "Анжи".