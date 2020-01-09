Жириновский заявил, что Третья мировая война уже идет

"Третья мировая война уже идет, но не все это понимают. Только она идет другими методами. Сегодня все делается точечно", — заявил в эфире спецвыпуска программы "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой американцев. По его мнению, США спровоцировали весь шиитский мир на резкое обострение отношений. "Шииты будут мстить за генерала Сулеймани, который является для них одновременно и Дзержинским, и Жуковым.

Жириновский отметил, что в Иране у США не получится так, как было в Ираке. "Там американцы просто подкупили нескольких генералов, дали им по несколько миллионов долларов. Теперь они благополучно живут в Лондоне. Но современный Иран — это сильнейшее религиозное государство, и иранских шиитов нельзя подчинить с помощью коррупции".



Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Эйн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Командующий Военно-космическими войсками Ирана Амир-Али Хаджизаде уже заявил, что его подчиненные наносили только ограниченный удар, однако готовы к большой войне.