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9 января 202021:43 Александр Хабаров

Волшебная четверка развалилась: Гарри и Меган Маркл решили "жить отдельно"

Волшебная четверка развалилась: Гарри и Меган Маркл решили "жить отдельно"

В Британии появился новый термин — "Мэкзит". Так назвали решение внука королевы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от своих монарших обязанностей и жить обычной жизнью. По версии СМИ, Виндзоры негодуют, но изо всех сил стараются сохранить лицо. Все официальные новости о дне рождения другой герцогини — Кейт. О Меган просто молчат, но в немилость она впала еще в октябре 2019 года, поведав репортерам о своей нелегкой жизни, и тем самым нарушив негласное правило "не жалуйся и не объясняй". Пресса принялась сравнивать ее с Дианой, Гарри забеспокоился и в итоге решил "жить отдельно".

Елизавета Вторая разочарована, в ярости наследник престола принц Чарльз. Так описывают утренние газеты состояние королевского двора после неожиданного заявления принца Гарри. Вместе со свей супругой Меган они решили отойти от исполнения монарших обязанностей и заняться собственным делом. По аналогии c Brexit, таблоид Sun остроумно называет эту ситуацию Megxit (Мегзит).

Гарри и Меган собрались переехать в Северную Америку. По всей видимости, речь идет о Канаде, где Меган жила, когда была актрисой и снималась в сериале "Форс-мажоры". Оба они дружат с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. При этом, если они сохраняют свой статус герцога и герцогини, то оплачивать их охрану по-прежнему будут налогоплательщики. Она обходится в 600 тысяч фунтов стерлингов в год. Сейчас супруги живут в коттедже Фрогмор под Виндзором, который им подарила королева.

"Единственным разумным способом данной процедуры было заранее договориться об этом с другими членами королевской семьи и с королевской домом. Они решили поступить наоборот и пойти в конфронтацию, в связи с чем результат может иметь очень серьезные последствия", — сокрушается обозреватель королевского двора Ричард Фитцуильямс.

Личное состояние супругов оценивается в 34 миллиона фунтов стерлингов: 20 миллионов осталось Гарри от матери — принцессы Дианы, 7 миллионов — от прабабушки и плюс 2,5 миллиона ему ежегодно перечисляет отец — принц Чарльз.

Известно, что Меган на съемках в сериале "Форс-мажоры" зарабатывала до 37 тысяч фунтов в день, ее гонорары за остальные роли составили 270 тысяч плюс 61 тысячу в год ей приносил персональный блог.

В британской прессе эту пару не раз упрекали в том, что они летают на частных самолетах, слишком много и дорого отдыхают. Газеты писали, что Меган очень капризная. От нее сбежали несколько помощниц, дошло до конфликта между Гарри и его старшим братом принцем Уильямом. Волшебная четверка — так называли сыновей Чарльза и их жен, Кейт и Меган, окончательно развалилась.

"До того, как Гарри познакомился с Меган, он очень близко общался со своим братом. Они все время появлялись везде вдвоем. Конечно, можно сказать, что он влюбился, и из-за этого все поменялось. Но я тоже влюблен в свою жену, и я из-за этого не менял так свой круг общения", — отмечает очевидное королевский фотограф Артур Эдвардс.

Своим заявлением Гарри и Меган огорошили всех накануне дня рождения Кейт, 9 января 2020 года она отмечает свое 38-летие. Выезжая утром из Кенсингтонского дворца, она явно была не лучшим настроении. Известный телеведущий Пирс Морган обвинил Меган в расколе внутри королевской семьи. Он требует лишить их привилегий и титулов.

"Меган и Гарри должны быть лишены своих титулов, прежде чем эта пара цепких, эгоистичных, интригующих подонков, возомнивших что они — семья Кардашьян, свергнет монархию", — заявил он.

Гарри и Меган ни с кем не советовались. В королевской семье обо всем узнали по телевидению. Официальная реакция двора свидетельствует о крайнем раздражении.

"После многих месяцев размышлений и обсуждений мы приняли решение начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри института монархии. Мы намерены отойти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву", — заявили герцог и герцогиня Сассекские.

В американских газетах уже представили быт Гарри и Меган в Канаде.

В реальной жизни символично то, что Гарри уже не нашлось места на опубликованном недавно портрете наследников престола рядом с королевой.

Все обратили внимание и на то, что во время традиционного рождественского обращения Елизаветы Второй на ее столе не было фотографии Гарри и Меган. Герцогиня Сассекская несколько месяцев назад открыто пожаловалась, что ее жизнь в королевской семье не задалась.

"Я очень старалась набраться британской крепости духа, но такое отношение очень ранит. Когда люди говорят обо мне лживые вещи, когда им говорят, что это неправда, но они все равно продолжают настаивать на своем. Не знаю, кому в мире это покажется нормальным. Это очень сильно отличается от рядового пристального внимания", — жаловалась Меган Маркл.

Гарри заявил тогда, что не допустит, чтобы пресса атаковала Меган, также как когда его мать — принцессу Диану. В 2019 году они выдвинули против газетчиков несколько судебных исков.

Гарри немало побалагурил в прошлом: появляясь на страницах таблоидов то в нацистском костюме на вечеринке, то вообще без одежды, и, в принципе, особо за это не пострадал. В не столь уж и далеком прошлом женитьба на разведенной американке стоила престола королю Эдварду VIII, благодаря чему в итоге Елизавета Вторая получила свою корону.

Гарри в этом смысле терять нечего — он шестой в списке наследников. Но при дворе теперь вынуждены спешно искать схемы, чтобы с минимальными потерями пережить очередной скандал. В Англии династию Виндзоров иронично называют "Фирмой", имея в виду даже не столько ее капиталы, сколько умение в любой ситуации семейный бизнес сохранять.

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