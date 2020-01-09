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9 января 202021:04 Александр Бузаладзе

Не по-самурайски: Карлосу Гону грозит многолетний срок за посещение Израиля

Не по-самурайски: Карлосу Гону грозит многолетний срок за посещение Израиля

Ливанские следователи сегодня, 9 января, два часа допрашивали сбежавшего из Японии автомагната Карлоса Гона и по итогам запретили ему выезд из страны. Если в Токио его обвиняли в махинациях на 80 миллионов долларов, то у ливанцев к нему претензии в связи с "красной меткой" Интерпола, по которой человека могут арестовать и передать другой стране. Однако между Ливаном и Японией договора об экстрадиции нет. Второй вопрос к Гону куда серьезней — он посещал Израиль, что в Ливане считается преступлением. 

У главного здания гражданского суда Ливана с пяти часов дежурили журналисты. Следователям прокуратуры все-таки удалось вызвать Карлоса Гона на допрос и тому пришлось подчиниться. По окончанию заседания вынесено решение суда — запрет Карлосу Гону выезжать за пределы Ливана.

Адвокат автомагната по уголовным делам Карлос Абуджауде выходил с центрального входа и попытался было скрыться в автомобиле, но юриста заблокировали ливанские журналисты. Перебивая друг друга, они задавали один и тот же вопрос — считает ли Гон себя виновным в том, что посещал территорию Израиля и встречался с президентом непризнанной Ливаном страны. Это обвинение сейчас главный козырь в руках оппозиции и группы обвинителей, которая желает посадить Гона в тюрьму.

"Я могу сказать, что это был не допрос, а пояснения моего клиента Карлоса Гона. У прокуроров было несколько вопросов. Карлос Гон на них ответил и сообщил мне, что удовлетворен тем, как прошла эта беседа", — заявил адвокат Гона Карлос Абуджауде.

Но, похоже, вчерашняя пресс-конференция, рассчитанная на то, чтобы сгладить волнения и непонимание, особенно с японской стороны, не сработала как успокоительное — обвинение японских топ-менеджеров в сговоре еще больше разозлило японцев. "Если то, что мы услышали на пресс-конференции это все, что он хотел сказать, он мог сделать все то же самое в Японии. Может быть он сбежал потому, что боялся, что его признают виновным", — сообщил бывший исполнительный директор Nissan Хирото Саикава.

Сегодня, 9 января, японские силовики через МИД еще раз обратились к беглому топ-менеджеру с настойчивой просьбой вернуться и доказать свою невиновность в суде. Это было бы очень по-самурайски, но Карлос Гон далеко не самурай. Ему хватило нескольких месяцев в японской тюрьме, чтобы понять — лучше провести пару часов в коробке из-под музыкальных инструментов, чем всю жизнь на японской баланде. Правда, такую же недобрую перспективу ему уже сейчас готовят ливанские законники.


"Завтра утром мы попросим компанию Рено-Ниссан-Мицубиси предоставить нам документы, соглашения, подписанные в рамках сотрудничества с Израилем в 2016 году. Это означает, что Гон побывал в Израиле, уже будучи гражданином Ливана", — сообщил адвокат Хассан Баззи. А это значит, что дело передадут в военную прокуратуру, и срок можно получить многолетний. Но, в то же время, ливанские следователи хотят провести свое расследование относительно "красной метки", выданной Гону Интерполом. Гон, понимая всю нестабильность ситуации, извинялся вчера и извинялся сегодня уже и перед японцами, говоря, что не хотел никого обидеть и просто спасал свою жизнь. Но японские дипломаты, зачастившие в резиденцию президента Ливана, уверены, что вопрос по экстрадиции, возможно, будет решен, как только следствие по Гону в Ливане будет закончено. 

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