Горячкина уступила четвертую партию матча за шахматную корону

Российская шахматистка Александра Горячкина потерпела поражение в четвертой партии матча за мировую шахматную корону, где ее соперницей выступает действующая чемпионка Цзюй Вэньцзюнь. Турнир проходит в китайском Шанхае.

Горячкина проводила четвертую партию черными фигурами, и проиграла после 63 хода. Теперь счет стал 2,5-1,5 в пользу представительницы Поднебесной. Предыдущие три партии соперницы завершили ничейными исходами.

Всего шахматисткам предстоит провести 12 партий. В случае, если по их итогам победитель выявлен не будет, то Горячкиной и Вэньцзюй предстоит провести тай-брейк. 12 января состоится заключительная часть противостояния в Китае, после чего турнир переедет во Владивосток, где 24 января и завершится.