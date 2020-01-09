Ирано-американский конфликт: такого не было со времен Вьетнама

"Впервые со времен войны во Вьетнаме кто-то осмелился ударить по американским базам", — отметил в эфире спецвыпуска программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, комментируя ракетный удар Ирана по двум американским военным объектам в Ираке. Он считает, что Иран своего добился: и лицо сохранил, и красное знамя мести над мечетью в городе Кум не зря поднял. "При этом понятно, что иранцы не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта, поэтому и удар был столь ограниченный. Это был символ. Символ того, что в следующий раз будет совсем иначе", — сказал Евгений Поддубный.

В свою очередь собкорр в США Валентин Богданов рассказал, что американский президент Дональд Трамп тоже не спешит объявлять войну Ирану в ответ на удар по базам. 8 января весь мир ждал заявления президента США по ситуации с нападением Ирана на американские авиабазы в Ираке. Трамп сказал, что Иран не нанес значительного ущерба инфраструктуре баз и не убил ни одного военнослужащего, поэтому ответных действий со стороны США не будет.

"События на Ближнем Востоке — это новые проблемы для Трампа, которые наваливаются на него общим комом", — подчеркнул Валентин Богданов. Он рассказал о требовании спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ограничить полномочия Трампа в Иране. В ответ президент США назвал Пелоси сумасшедшей.



Согласно конституции США, Конгресс может разрешать или отказывать президентам вести войну за рубежом. Однако фактически президент США обладает широкими полномочиями на проведение зарубежных военных операций.

9 января в Нью-Йорке открылось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждается обострившийся кризис на Ближнем Востоке. Глава иранского МИД Джавад Зариф на него приехать не смог — США не дали ему визу. Таким образом, по словам Богданова, американцы снова нарушили дипломатические обязательства. В своих личных интересах они не останавливаются ни перед чем.