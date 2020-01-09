Иран выполнил программу минимум в конфликте с США

"Иран выполнил программу минимум: показал, что он может отомстить. Но Тегеран имеет и долгосрочную задачу — противостоять империализму и выдавить США из ближневосточного региона", — заявил в эфире спецвыпуска программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин, который вышел на связь из Тегерана.

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги 9 января пообещал США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг. Ответ от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будет "сильнее, сокрушительнее и шире", подчеркнул иранский генерал. По его мнению, ракетный удар по американской авиабазе был не более чем пощечиной, но в дальнейшем иранцы могут перейти к "крушащим стальным ударам".



В ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название "Мученик Сулеймани". В США сообщили, что жертв удара нет.