Тегеран ответил на версию о попадании в украинский "Боинг" ракеты советом

К выдвигаемым версиям о причинах катастрофы лайнера Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде призвал подходить с научной точки зрения. Версия, что самолет был сбит иранской ракетой ПВО нелогична, отметил чиновник.

Подобную версию выдвинул американский журнал Newsweek, отмечает "Интерфакс". Со ссылкой на ряд источников (неназванного сотрудника Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и служащего иракской разведки) Newsweek допустил, что рейс из Тегерана в Киев на взлете случайно прервала ракета иранских систем ПВО.

Свои сомнения в том, что авиакатастрофа вызвана техническими причинами, высказал и президент США Дональд Трамп. Он выступил в защиту корпорации Boeing, которая и так понесла существенный репутационный и финансовый ущерб из-за двух авиакатастроф моделей Boeing737MAX.

Самолет рейса PS752 из Тегерана в Киев разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни утром 8 января. Самолет загорелся в воздухе. Пилоты попытались то ли развернуть горящую машину от жилых районов, то ли вернуться назад. Однако самолет упал на землю с высоты 2400 метров и взорвался. На его борту были 167 пассажиров из семи стран мира и девять членов экипажа. Все они погибли.

Это 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 представителя Канады, 10 подданных шведской короны, 4 гражданина Афганистана, по 3 представителя от Германии и Великобритании.

Полет и падение самолета на видео сняли очевидцы произошедшего. К сожалению, они с земли могли только молиться, не в силах им ничем помочь.

По одной из версий, причиной пожара стал нагрев деталей правого двигателя авиалайнера. В Иране предупредили, что говорить о причинах аварии можно только после расшифровки данных с двух бортовых самописцев. Черные ящики разбившегося Boeing были найдены в первые же часы после катастрофы. Тегеран отказался передавать самописцы в США из-за опасений, что американская сторона сможет подменить, исказить или сфальсифицировать информацию с них, чтобы обвинить в произошедшем Иран.

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что нареканий к лайнеру не было — самолету было всего 3 года, а за пару дней до трагедии он прошел техническое обслуживание.