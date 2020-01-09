КХЛ. "Торпедо" одержало волевую победу над лидером Восточной конференции

Нижегородское "Торпедо" смогло добиться победы в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Ак Барса". Встреча проходила в Казани и завершилась волевой победой торпедовцев со счетом 4:1.

Гости пропустили первыми. На девятой минуте поединка Владимир Галузин вывел казанцев вперед. Долгое время счет оставался неизменным, но хоккеисты из Нижнего Новгорода смогли совершить камбэк. Этому посодействовали Антон Шенфельд и Данил Веряев, оформившие по дублю.

"Торпедо" выиграло первый матч после двух подряд поражений. "Ак Барс" оборвал свою победную серию из трех поочередных побед.