Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление представителя ЛНА, который сообщил, что их силы продолжат наступление, чтобы распространить свой контроль над районом Триполи, Сирта и Мисраты.

При этом признанное ООН правительство национального согласия Ливии во главе с премьером-министром Файезом Сараджем поддержало предложение, с которым 8 января выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Москва и Анкара призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года и сесть за стол переговоров.

С 2014 года в Ливии идет гражданская война и сейчас в стране действуют две политические силы — правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем, которое базируется в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Последнее поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, чьи войска штурмуют Триполи с 4 апреля 2019 года.