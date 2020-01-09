Канада и Британия обвинили Иран в крушении "Боинга"

Власти Канады располагают информацией, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Эту информацию подтвердила и Великобритания. Иран отверг эти заявления.

"У нас есть разведданные из многих источников, в том числе от разведок наших союзников и нашей собственной. Эти доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля — воздух", — сказал журналистам премьер-министр.

Как передает РИА Новости, о непреднамеренности удара ракетой заявил и британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование", — говорится в письменном заявлении Джонсона.

Однако глава Организации гражданской авиации Ирана отверг эти заявления, отметив, что эта версия несостоятельна. "Мы можем утверждать, что самолёт, учитывая то, как он рухнул, а также попытку пилота вернуться в аэропорт, не взорвался в воздухе. Поэтому версию о том, что самолёт был сбит ракетами, можно исключить", — сказал он.

Тем временем украинские авиаэксперты прибыли в Исламскую республику. С сегодняшнего дня они приступают к расшифровке данных бортовых самописцев.

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв авиакатастрофы — граждане Канады и Ирана.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины озвучили основные версии крушения: лайнер мог быть сбит зенитной ракетой или столкнуться с беспилотником. Кроме того, не исключается взрыв внутри самолета в результате теракта, а также взрыв двигателя по техническим причинам.

Ранее сегодня Организация гражданской авиации Ирана опубликовала итоги первоначального расследования. В докладе говорится, что самолет загорелся в воздухе. Также в документе отмечается, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта. Однако сигналов о нештатной ситуации со стороны экипажа не было. После столкновения лайнера с землей произошел взрыв.

3 января ракетным ударом американцы убивают иранского генерала, который прилетел в Ирак с официальным визитом. С ним вместе погибли и иракские военные, его встречавшие. В ответ иранцы обстреляли две американские военные базы. Но сделали это аккуратно, заранее предупредив Ирак. Тот передал информацию американцам, в итоге никто не пострадал. И вот Трамп заявил, что атак пока не будет, но будут американские санкции.