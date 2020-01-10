В Лозанне открыта юношеская Олимпиада. Россияне прошли под национальным флагом

В швейцарской Лозанне прошла официальная церемония открытия III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. В мероприятии приняли участие российские спортсмены, которые прошли под национальным триколором.

Выносить флаг сборной России на церемонию было доверено 16-летней ски-альпинистке Евгении Долженковой, сообщает РИА Новости. Россию будут представлять на турнире свыше ста спортсменов.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что сборная России будет выступать на юношеской Олимпиаде под своим флагом, имея все права и обязанности наравне с остальными участниками.

Юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 ноября.