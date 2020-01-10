"Атлетико" оставил "Барселону" без финала Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу. В полуфинальном поединке клуб из испанской столицы одержал верх над "Барселоной". Матч проходил в Саудовской Аравии и завершился со счетом 3:2 в пользу "матрасников".

Подопечные Диего Симеоне открыли счет в самом начале второго тайма после гола Коке. Но уже спустя 15 минут на табло стадиона "Кинг Абдулла Спортс Сити" горели 2:1 в пользу каталонцев – поспособствовали этому Лионель Месси и Антуан Гризманн, забивший своему бывшему клубу.

Могли "блаугранас" повести в счете и крупнее – они еще дважды поражали ворота Яна Облака, но каждый раз в дело вмешивался VAR и отменял голы "Барсы". А вот мадридцы забили свои два гола по правилам – сначала Альваро Мората сравнял счет с пенальти, а за считанные минуты до конца матча Анхель Корреа забил победный гол и вывел "Атлетико" в финал Суперкубка Испании.

Теперь "Атлетико" поспорит за главный трофей турнира со своими земляками – мадридским "Реалом". Мадридское дерби в финале турнира состоится 12 января.