Forbes: после сделки с США в России появились два долларовых миллиардера

В России появились два долларовых миллиардера: основатели IT-компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами после продажи компании американскому фонду Insight Partners.

Как сообщает журнал Forbes, сумма сделки – пять миллиардов долларов. Ее закрытие запланировано на первый квартал; после этого Veeam станет американской компанией с офисом в США (сейчас штаб находится в Швейцарии), а Баронов и Тимашев, которые с 2017 года входили в список богатейших россиян (правда, они не были еще миллиардерами), покинут совет директоров.

Veeam была основана в 2006 году; компания занимается разработкой решений для резервного копирования и управления данными в облачном хранилище, передает РИА Новости.