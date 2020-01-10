Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми потушен

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Коми потушен.

В настоящее время пожарные проводят обволование и "проливку" территории, передает "Интерфакс".

Также на месте работает лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации, но превышений не выявлено. Повторные замеры будут проведены утром.

Пресс-служба регионального МЧС сообщила, что для ликвидации пожара были привлечены 104 человека и 19 единиц техники.

По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован.