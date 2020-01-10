"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса", которого хотел купить "Спартак"

Футбольный клуб "Краснодар" намерен оформить трансфер защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо. Представители российского клуба уже сделали запрос о приобретении центрального оборонца черно-белых.

Об интересе "быков" к футболисту из Бразилии сообщает Чемпионат.Com. Вериссимо ранее уже мог оказаться в российской премьер-лиге. В начале 2018 года активный интерес к бразильцу проявлял московский "Спартак". Однако сделка между "Сантосом" и красно-белыми сорвалась.

Вериссимо 24 года. Он является воспитанником "Сантоса". За время своих выступлений в составе родного клуба он провел 153 матча, в которых отметился пятью голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,50 миллиона евро.