Во Владивостоке участковый застрелил овчарку ради помощи ее хозяйке

Владивостокский участковый был вынужден застрелить бельгийскую овчарку, чтобы врачи скорой помощи смогли оказать помощь ее хозяйке.

Инцидент произошел в новогодние праздники. Дочь вызвала больной онкологией материи врачей, но из-за агрессивного поведения собаки медики не смогли попасть в квартиру.

Врачи позвонили в полицию. На место прибыл участковый, который попытался усмирить животное, но собака набросилась на него. Участковому пришлось применить оружие, сообщает телеканал РЕН.

После этого женщине была оказана необходимая помощь.