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10 января 202002:59

"Мелочный" вопрос: в Нижнем Новгороде родители подростка ополчились на автоперевозчика

fotobus.msk.ru

В новогодние праздники Нижний Новгород всколыхнул вопиющий случай.

На Рождество, 7 января, в Автозаводском районе из маршрутного такси номер 75 высадили девочку-подростка. Причиной такого поступка кондуктора маршрутки стало то, что девочка хотела заплатить за проезд мелочью. Об этом стало известно позже от мамы ребенка, которая уверенно заявила, что кондуктор "не захотела пересчитывать и принимать мелочь за проезд", передает ГТРК "Нижний Новгород".

Важным нюансом стало время и место произошедшего. На улице было уже темно, около 20 часов. Сама остановка "Мосотряд", по словам горожан, не оборудована освещением.

Позже многие нижегородцы, комментируя произошедшее в соцсетях, отмечали, что Автозаводский район отличается высоким уровнем преступности.

По словам мамы 15-летней школьницы, ребенок достал из кармана то, что у нее было — 27 рублей по 2 и 1 рублю и оставшиеся 3 рубля по 50 и 10 копеек. Увидев монеты, кондуктор сказала, чтобы девочка выходила из маршрутки, она такие деньги не возьмет.

Дмитрий Панкратов — генеральный директор ООО "Мещеряков и К", которому принадлежит маршрутка, прокомментировал инцидент. По его словам, в компании сейчас проводится внутренняя проверка. Ситуация не такая однозначная, как описывает мама ребенка.

Кондуктор в ходе проверки рассказала, что в автобус вошла девушка, которой на вид можно было дать 18-19 лет, то есть выглядела старше своего возраста. Она была тепло одета. Девушка пересчитала деньги, которые были в кармане, оказалось, что у нее их не хватает. Кондуктор сообщила ей, что денег на проезд недостаточно, но не высаживала ее. Девушка сама вышла на следующей остановке. Никакого конфликта не было, что, по словам кондуктора, могут подтвердить все пассажиры маршрутки, которые ехали в это же время.

Далее события развивались стремительно. Примерно через час отец девушки перекрыл движение маршрутке своим автомобилем, вошел в автобус и начал угрожать водителю и кондуктору, снимая при этом все на видео.

Дмитрий Панкратов говорит, что никаких претензий лично ему и компании родители девочки не предъявили, но при этом информацию про инцидент семья выложила в Сеть.

Со своей стороны руководитель заверяет, что будут проведены очередные беседы с персоналом по поводу перевозки несовершеннолетних, особенно зимой, и ответственности перед пассажирами в целом.

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