Российские клубы претендуют на чемпиона мира из "Атлетико"

Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции Тома Лемар может сменить клубную прописку в нынешнее трансферное окно. На 24-летнего чемпиона мира претендует несколько клубов, в числе которых есть и российские.

Впрочем, названия клубов остаются неизвестными. Как сообщает The Telegraph, помимо клубов российской премьер-лиги приобрести Лемара желают и другие клубы Европы: лондонские "Челси" и "Тоттенхэм". Однако "синие" рассматривают не покупку, а аренду хавбека.

Причиной желания Лемара сменить обстановку является разочарование от перехода в "Атлетико" из "Монако" летом 2018 года. Француз считает, что не смог оправдать ожидания главного тренера Диего Симеоне.

В составе "матрасников" Лемар в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в девяти из которых он вышел на поле в основном составе. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.