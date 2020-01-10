Иран пригласил США к расследованию крушения "Боинга"

Иранские авиавласти пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" под Тегераном.

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли.

По данным телеканала CNN, возможность прибытия в Иран американских экспертов — это значительное событие, оно позволит компании Boeing принять участие в расследовании происшествия. Однако наряду с этим создается трудная ситуация: чтобы американские специалисты смогли приехать в Иран, местным властям нужно будет отменить некоторые санкции, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета.

Президент США, а также премьеры Канады и Великобритании практически синхронно обвинили Иран в катастрофе украинского самолета, еще до завершения расследования и даже до расшифровки черных ящиков.

Еще раньше такую информацию вбросили сайты, связанные с западными спецслужбами. Иран все подобные обвинения отвергает. Цель западных лидеров понятна: после жесткого ответа Тегерана на убийство генерала Сулеймани нужно выставить Иран в максимально неприглядном свете, передает телеканал "Россия 24".

Тем временем украинские авиаэксперты прибыли в исламскую республику. Сегодня они приступают к расшифровке данных бортовых самописцев, об этом заявили в Организации гражданской авиации Ирана.