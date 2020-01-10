Нурмагомедов готов творить историю в бое против Фергюсона

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал афишу предстоящего боя против американца Тони Фергюсона. Поединок бойцов состоится в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

"Давайте снова сотворим историю", — подписал Нурмагомедов постер, который выполнен в стиле популярного сериала "Игра престолов". На картинке изображен сам Хабиб, направляющийся к Фергюсону. Позади бойца из России находятся поверженные им ранее соперники. Один из них – ирландец Конор Макгрегор. За всем сверху наблюдает глава UFC Дэйна Уайт.

Напомним, что Нурмагомедов является непобежденным бойцом UFC. Он выиграл все 28 проведенных боев в главном бойцовском промоушене. Фергюсон же из 28 боев выиграл 25.