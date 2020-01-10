Россельхознадзор предлагает упорядочить применение антибиотиков в животноводстве

Бесконтрольное использование антибиотиков и пестицидов несет угрозу продовольственной безопасности. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он предлагает регламентировать использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве.

Как сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью "Российской газете", в пакете поправок в закон "О ветеринарии", который был направлен в Минсельхоз РФ, содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов.

При этом глава Россельхознадзора обратил внимание на серьезное сопротивление со стороны тех, кто не хочет проходить серьезный контроль за использованием антибиотиков. Кроме того, по мнению Данкверта, России необходимо ужесточить контроль использования антибиотиков в сельском хозяйстве на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель Россельхознадзора добавил, что сейчас поставлена цель обеспечить прослеживаемость использования антибиотиков. "Дальше автоматически все придет к тому, что это мы будем контролировать рынок органической продукции, — сказал он. — На первых порах это будут делать частные фирмы. Но когда начнет расти экспорт российской органической продукции, из-за выявленных нарушений его рано или поздно где-то остановят. Тогда начнут спрашивать, где государственный надзор".

Однако он добавил, что пока процесс в стадии запуска, говорить о государственном надзоре считает преждевременным.

В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон об органическом производстве в сельском хозяйстве. При производстве таких продуктов не могут быть использованы минеральные удобрения, химические средства защиты растений, широкий спектр синтетической химии, а также антибиотики, гормоны роста и ГМО-продукция. Минсельхоз оценивает объем рынка органической продукции в России примерно в 180 миллионов долларов и видит в нем значительный потенциал.

Закон делает обязательным прохождение российской сертификации у аккредитованных органов. Сейчас в России таких структур три: компания "Органик эксперт", ФГБУ "Россельхозцентр" по Воронежской области и Роскачество.

По информации Олега Мироненко (исполнительный директор Национального органического союза), законы об органике приняты в пяти странах ЕАЭС. "Учитывая наши ресурсы, страны ЕАЭС могут произвести почти весь спектр необходимой продукции, и уже в ближайшее время поставлять органики на экспорт не менее чем на 6-7 млрд евро, и это не считая возможностей развития внутренних рынков", — заявил он на международной конференции по органическому сельскому хозяйству, прошедшей в декабре Минске.

Олег Мироненко заметил, что государство должно помочь производителю и потребителю в их задачах. "Чтобы потребитель захотел купить, он должен поверить в тот продукт, который покупает. И знать, что это органика. Пока сейчас в России, Белоруссии, Украине на полках мы видим массу псевдопродукции органик, государство не участвует в контроле. Нарушения нужно выявлять и пресекать. Пока мы не вычистим полку и не обеспечим условия для органических производителей и продаж их настоящей органики, цивилизованного рынка не будет. Пока мы не установим прозрачные правила игры для производителя, он не пойдет в сектор органики", — подчеркнул исполнительный директор НОС.