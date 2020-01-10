С марта 2020 года открываются регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что уже с марта 2020 года планируется открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном.

Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам, передает РИА Новости.

В настоящее время происходят согласования, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами двух стран.

По словам Черняка, полеты планируются с частотой два раза в неделю, а дальше все будет зависеть от спроса, но не более семи раз в неделю.

Чиновник уверен, что это сотрудничество станет хорошим примером для Китая, Турции и других стран и авиакомпаний.