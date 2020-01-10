Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Актриса Шэрон Стоун назвала Трампа "хвастуном", который не уважает свой пост, а президент России Владимир Путин, управляя государством, руководствуется интересами страны.

Такое мнение голливудская дива высказала в интервью популярному журналу. По ее мнению, Путин – сильный лидер, но с Трампом они "очень разные". В диалоге с журналистом издания Стоун раскритиковала американского президента, сообщает РИА Новости.

Актриса уверена, что Трамп не будет переизбран на выборах в 2020 году.