Голы Кучерова и Сергачева, шатаут Василевского помогли "Тампе" разгромить "Аризону"

За океаном стартовал новый игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из первых матчей "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанесла разгромное поражение "Аризоне Койотс". Итоговый счет 4:0.

Победный результат для "Тампы" сделали два российских легионера – Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Первый оформил дубль – для этого ему понадобилось меньше двух минут, второй отметился одной заброшенной шайбой. Еще одну шайбу в составе "молний" забросил Алекс Киллорн.

Отметим также достижение российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского, который сохранил свои ворота в неприкосновенности. По ходу встречи он отразил 25 бросков по воротам и оформил шатаут.

В параллельном матче "Флорида Пантерз" добилась победы над "Ванкувер Кэнакс" (5:2). Одной заброшенной шайбой в составе "пантер" отметился россиянин Евгений Дадонов.