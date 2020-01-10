Бессильная резолюция по Ирану: комментарии конгресса и Белого дома

В США нижняя палата конгресса одобрила ограничение полномочий Трампа на боевые действия против Ирана. Впрочем, перевес был всего 30 голосов, а принятая резолюция законной силы не имеет.

Резолюция пока только выражает позицию противников Трампа, в большинстве своем демократов. В сенате, где перевес имеют республиканцы, документ вряд ли одобрят. Но спикер палаты представителей Нэнси Пелоси настаивает, что шаги Трампа против Ирана вызывают тревогу.

"Мы принимаем сегодня резолюцию об ограничении военных действий президента. Администрация президента должна закончить конфликт, должна защищать нас и предотвращать дальнейшее насилие. Америка и мир не могут позволить себе войну", — заявила она.

В Белом доме резолюцию палаты представителей назвали лишь очередным политическим шагом. Более того, заявили, что это попытка подорвать способность президента Трампа противостоять "террористической деятельности со стороны Тегерана", и настаивают на том, что решение убить иранского военачальника Сулеймани было правильным.

Хотя, по словам многих сенаторов, администрация Трампа так и не смогла объяснить, зачем нужна была эта военная операция.

Сам глава Белого дома в ходе выступления в Огайо раскритиковал Нэнси Пелоси и голосование в Палате представителей: "Нэнси, нервная Нэнси… После того как мы ликвидировали опасного Сулеймани, на сцену выходят такие персонажи, как Нэнси Пелоси и Берни Сандерс. И начинают спрашивать меня: "Как ты смел убрать его?! Ты должен был спросить разрешения у Конгресса и должен был сообщить нам во всех деталях, что ты хочешь сделать, чтобы мы успели создать фейк-ньюс и организовать утечку информации".