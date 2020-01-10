Пятый этап "Дакара": команда "КамАЗ-Мастер" заняла весь пьедестал

Экипажи команды "КамАЗ-Мастер" заняли весь пьедестал по итогам пятого этапа ралли "Дакар". Марафон проходит в Саудовской Аравии.

Быстрее всех спецучасток протяженностью 350 километров преодолел грузовик Дмитрия Сотникова. Антон Шибалов стал вторым, Андрей Каргинов — третьим. Он же по-прежнему №1 в генеральной классификации.

Пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев снялся с соревнований на полпути из-за проблем с двигателем. В категории "багги" россиянин Сергей Карякин не смог занять призовое место, зато стал первым в общем зачете.

Гонки продлятся до 17 января, сообщает телеканал "Россия 24".