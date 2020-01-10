Чита задыхается от смога

Экологи Читы бьют тревогу. Из-за работы котельных и потока машин город задыхается от смога.

Видимость на дорогах минимальная даже днем. Концентрация вредных веществ в десятки раз выше допустимой. Пыль, фенол, диоксид азота и бензапирен находят в пробах воздуха, сообщает "Россия 24".

Врачи рекомендуют людям с хроническими заболеваниями, пожилым и беременным в эти дни как можно реже выходить на улицу.

Горожане создали петицию с запросом решить проблему. Пока у властей есть план, по которому в ближайшие четыре года должны закрыть или обновить часть котельных, и провести несколько троллейбусных линий.