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10 января 202006:59

В приграничном Благовещенске зафиксировано два случая пневмонии

В приграничном Благовещенске зафиксировано два случая пневмонии

Специалисты Роспотребнадзора не фиксируют у китайских туристов, прибывающих в Приморье, заболевания или подозрений на корона-вирус — тот самый, который вызвал вспышку пневмонии в городе Ухань.

Ранее исследователи из КНР установили, что новый вирус вызывает лихорадку и поражает легкие. Он отличается от ранее изученных вирусов и требует детального анализа.

В Ухане зафиксировано 160 случаев заражения. Еще 38 случаев в Гонконге и по одному в Сингапуре и Республике Корея, передает "Россия 24".

Из-за вспышки пневмонии в Китае Россия усилила санитарно-карантинный контроль на границе. На благовещенской таможне просят туристов обращать на это внимание, планируя поездки в КНР.

Такие меры приняли еще на новогодние праздники, а сейчас их расширили — в конце января отмечается китайский Новый год, в эти дни турпоток возрастает.

В приграничном Благовещенске уже зафиксировано два случая пневмонии.

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