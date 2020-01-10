После учений в Черном море начинаются маневры в Каспийском

В учениях Каспийской флотилии примут участие более 30 кораблей из Астраханской области и Дагестана. Во время тренировки малые ракетные и артиллерийские корабли отработают действия экипажа во время одиночного плавания в открытом море, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Накануне совместные маневры в Черном море провели свыше полусотни судов Северного и Черноморского флотов, а также субмарина и около сорока летательных аппаратов. За ходом учений с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал президент России.

Как сообщили в Минобороны РФ, во время практической части истребители МиГ-31К поразили мишень на полигоне при помощи гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".

Военные опробовали новые формы и способы применения боевой техники. Детальный анализ представят Верховному главнокомандующему. Владимир Путин уже назвал маневры успешными и поблагодарил военное ведомство, Генштаб и личный состав, сообщает телеканал "Россия 24".