Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 января 202006:09

Панарин набрал три очка, "Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси"

nhl.com

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "джерс", а Панарин набрал три очка.

28-летний хоккеист из России стал автором одного гола и двух результативных передач. Теперь в 43 играх текущего сезона НХЛ он имеет в своем активе 61 очко: 24 гола и 37 ассистов. Помимо него за "рейнджерс" забивали Крис Крайдер, Йеспер Фаст и Тони Деанджело, оформивший хет-трик. У "дьяволов" забивали Кевин Руин и Блейк Коулмэн – автор дубля.

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый матч в качестве основного вратаря команды. Он отразил 46 из 49 бросков по своим воротам. Напомним, что его дебют в составе нью-йоркцев состоялся накануне против "Колорадо".

Для "Рейнджерс" эта победа стала второй подряд в турнире. В то же время хоккеисты "Дэвилз" проигрывают уже в третий раз кряду.

Сейчас

05:29

Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

05:07

С марта 2020 года открываются регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

01:15

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми потушен

22:15

Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана

21:08

Трамп поделился подозрениями насчет крушения украинского самолета

17:43

Президент Абхазии готов ввести чрезвычайное положение

16:56

"Кокаиновое" дело в отношении актрисы Бочкаревой прекращено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бессильная резолюция по Ирану: комментарии конгресса и Белого дома

Бессильная резолюция по Ирану: комментарии конгресса и Белого дома

13 минут назад
Иран пригласил США к расследованию крушения "Боинга"

Иран пригласил США к расследованию крушения "Боинга"

2 часа назад
Учения на Черном море: Путину показали удары "Кинжалами" и новый авианосец

Учения на Черном море: Путину показали удары "Кинжалами" и новый авианосец

8 часов назад
Захарова прокомментировала резолюцию Польши о причастности СССР к началу Второй мировой

Захарова прокомментировала резолюцию Польши о причастности СССР к началу Второй мировой

7 часов назад

Трансляции

Завтра, 11 января

16:30

Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
Forbes: после сделки с США в России появились два долларовых миллиардера

Forbes: после сделки с США в России появились два долларовых миллиардера

4 часа назад
Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Актриса Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

42 минуты назад
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми потушен

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми потушен

4 часа назад
С марта 2020 года открываются регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

С марта 2020 года открываются регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном

1 час назад
Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана

Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана

7 часов назад
Канада и Британия обвинили Иран в крушении "Боинга"

Канада и Британия обвинили Иран в крушении "Боинга"

6 часов назад
В парламенте Абхазии проголосовали за отставку президента

В парламенте Абхазии проголосовали за отставку президента

8 часов назад
Волшебная четверка развалилась: Гарри и Меган Маркл решили "жить отдельно"

Волшебная четверка развалилась: Гарри и Меган Маркл решили "жить отдельно"

8 часов назад
В Лозанне открыта юношеская Олимпиада. Россияне прошли под национальным флагом

В Лозанне открыта юношеская Олимпиада. Россияне прошли под национальным флагом

5 часов назад
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

13 часов назад
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории проката

"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории проката

20 часов назад
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Россия ввела жесткие санитарные меры против юго-восточного вируса

Россия ввела жесткие санитарные меры против юго-восточного вируса

9 часов назад
Противостояние США и Ирана: какими могут быть последствия для Трампа

Противостояние США и Ирана: какими могут быть последствия для Трампа

9 часов назад
Орешкин: события на Ближнем Востоке не оказывают большого влияния на рубль

Орешкин: события на Ближнем Востоке не оказывают большого влияния на рубль

9 часов назад
Принадлежащий Amazon сервис видеонаблюдения уволил сотрудников-вуайеристов

Принадлежащий Amazon сервис видеонаблюдения уволил сотрудников-вуайеристов

9 часов назад
Ключевую возможность видеокарт последнего поколения реализовали на смартфонах

Ключевую возможность видеокарт последнего поколения реализовали на смартфонах

9 часов назад
Австрийские магазины обяжут отдавать просроченные продукты благотворительным организациям

Австрийские магазины обяжут отдавать просроченные продукты благотворительным организациям

10 часов назад
В Словении неизвестные сожгли деревянную статую Дональда Трампа

В Словении неизвестные сожгли деревянную статую Дональда Трампа

10 часов назад
"Мы найдем эту нефть в другом месте": Лукашенко объяснил сложности в переговорах с Россией

"Мы найдем эту нефть в другом месте": Лукашенко объяснил сложности в переговорах с Россией

11 часов назад
Причиной возгорания на НПЗ в Ухте стал технологический взрыв

Причиной возгорания на НПЗ в Ухте стал технологический взрыв

11 часов назад
Руководить российскими судьями будет венгр Кашшаи

Руководить российскими судьями будет венгр Кашшаи

11 часов назад
Общение с собаками снижает риск развития шизофрении

Общение с собаками снижает риск развития шизофрении

12 часов назад
"Охлаждающая микроволновка" работает на порядок быстрее холодильника

"Охлаждающая микроволновка" работает на порядок быстрее холодильника

12 часов назад
Опубликованы фото российских городов с околоземной орбиты

Опубликованы фото российских городов с околоземной орбиты

12 часов назад
На руническом камне викингов найдено предупреждение об апокалиптической зиме

На руническом камне викингов найдено предупреждение об апокалиптической зиме

13 часов назад
Что надо пить, чтобы дольше жить

Что надо пить, чтобы дольше жить

13 часов назад
Названо имя россиянки, выигравшей миллиард в новогодней лотерее

Названо имя россиянки, выигравшей миллиард в новогодней лотерее

14 часов назад
В Москве госпитализировали актера "Весны на Заречной улице"

В Москве госпитализировали актера "Весны на Заречной улице"

14 часов назад
В России открылся прием заказов на новый BMW дешевле 2 млн рублей

В России открылся прием заказов на новый BMW дешевле 2 млн рублей

14 часов назад
Чемпион UFC испугался? Сехудо не хочет драться с Яном

Чемпион UFC испугался? Сехудо не хочет драться с Яном

15 часов назад
Названы самые популярные в России имена 2019 года

Названы самые популярные в России имена 2019 года

16 часов назад
Найдена планета, которая вот-вот упадёт на звезду

Найдена планета, которая вот-вот упадёт на звезду

16 часов назад
Ватрушки-убийцы: с начала года погибли несколько любителей кататься с горок

Ватрушки-убийцы: с начала года погибли несколько любителей кататься с горок

16 часов назад
Кремль объявил аккредитацию журналистов для освещения ежегодного Послания президента

Кремль объявил аккредитацию журналистов для освещения ежегодного Послания президента

17 часов назад
Эпидемия взломов смартфонов Samsung затронула знаменитостей

Эпидемия взломов смартфонов Samsung затронула знаменитостей

17 часов назад
Индекс паспортов: топ-11 стран мира с самыми "привлекательными" паспортами

Индекс паспортов: топ-11 стран мира с самыми "привлекательными" паспортами

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку