Панарин набрал три очка, "Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "джерс", а Панарин набрал три очка.

28-летний хоккеист из России стал автором одного гола и двух результативных передач. Теперь в 43 играх текущего сезона НХЛ он имеет в своем активе 61 очко: 24 гола и 37 ассистов. Помимо него за "рейнджерс" забивали Крис Крайдер, Йеспер Фаст и Тони Деанджело, оформивший хет-трик. У "дьяволов" забивали Кевин Руин и Блейк Коулмэн – автор дубля.

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый матч в качестве основного вратаря команды. Он отразил 46 из 49 бросков по своим воротам. Напомним, что его дебют в составе нью-йоркцев состоялся накануне против "Колорадо".

Для "Рейнджерс" эта победа стала второй подряд в турнире. В то же время хоккеисты "Дэвилз" проигрывают уже в третий раз кряду.