"Спартак" установит памятник Нетто на территории стадиона

Московский "Спартак" установил памятную табличку на трибуне "С" стадиона "Открытие Арена", которая носит имя Игоря Нетто – легендарного советского футболиста красно-белых. Она была открыта девятого января – в день его 90-летия.

Также в планах руководителей "Спартака" установка памятника на территории стадиона, сообщает официальный сайт десятикратного чемпиона России. Известно, что монумент появится неподалеку от трибуны "С".

Кроме того, исполком Российского футбольного союза принял решение посвятить 21 тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто. В этом туре "Спартак" проведет домашний поединок против "Краснодара".