США заявили, что не знали о конкретных планах иранского генерала Сулеймани

Госдеп признал, что на самом деле у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы готовил атаку на США Касем Сулеймани, убитый по приказу Дональда Трампа.

Поводом для устранения иранского генерала стали утверждения Белого дома, что Сулеймани хочет взорвать американское посольство.

Американские военные 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Багдаде. Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы войска США, жертв не было.