В Таиланде вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин, есть погибшие

В Таиланде, недалеко от Бангкока вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин и при этом убил трех человек, в том числе двухлетнего ребенка.

Еще трое доставлены с ранениями в больницу, передает "Россия 24".

Как сообщили в полиции, грабитель в маске сначала застрелил охранника, затем открыл беспорядочный огонь.

Прежде чем скрыться, он забрал с прилавка золотые украшения. Правоохранительные органы заявили, что задействуют все возможные ресурсы для поимки преступника.