В Южно-Сахалинске трехэтажный дом утонул в клубах пара — ночью в подвале дома прорвало трубу.

Из-за этого весь дом заполнился паром, стены и потолки мокрые. Влажность также и в некоторых квартирах, куда пар проник через вентиляционные отверстия, передает "Россия 24".

Один из жителей дома сразу после обнаружения ЧП пытался дозвониться в аварийную службу. Спустя некоторое время сантехник из службы приехал, но войти в подвал не смог из-за пара. Через несколько часов на место приехали специалисты-коммунальщики и смогли что-то починить — пара стало меньше. Однако ремонт в доме испорчен.